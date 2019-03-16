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KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ÖNCE AĞACA SONRA 4 ARACA ÇARPTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 07:06 | Son Güncelleme

ANKARA'da sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, önce ağaca ardından ters yöne girerek park halindeki 4 araca çarptı.

ANKARA'da sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, önce ağaca ardından ters yöne girerek park halindeki 4 araca çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

Kaza, gece saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Onur Y. (26) idaresindeki 06 BIN 747 plakalı otomobil, Fatih Caddesi'nden Nuri Pamir Caddesi'ne doğru seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, ters yöne girerek park halindeki 4 otomobile çarpıp durdu. Sürücü Onur Y. kazada yaralanmazken, 5 araçta hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü Onur Y., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Hasar gören araçlardan görüntü
- Otomobilin çarptığı ağaçtan görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

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