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  4. Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra direğe çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra direğe çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 07:09 | Son Güncelleme

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil önce refüjde bulunan ağaçlara sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişi ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra direğe çarptı: 2 yaralı

Kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet B. kullandığı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Ardından aydınlatma direklerine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Mehmet B. ve yolcu konumunda bulunan bir kişi Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Her iki yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Trafiğe kapanana yol, temizledikten sonra tekrardan ulaşıma açıldı.

(İHA)

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