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  4. Kontrolden çıkan otomobil önce çöp konteynerine ardından direğe çarptı: 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobil önce çöp konteynerine ardından direğe çarptı: 1 ölü

26.02.2021 23:37 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce çöp konteynerine ardından direğe çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.Kaza, saat 21.30 sıralarında Mavikent- Kumluca karayolu Beykonak Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce çöp konteynerine ardından direğe çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Mavikent- Kumluca karayolu Beykonak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mavikent Mahallesi’nden Kumluca ilçesi istikametine giden Vahdet Ayaz yönetimindeki 07 EF 252 plakalı TOFAŞ marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp bidonuna çarptı, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Kumluca ilçe merkezinde erkek kuaförü olduğu belirtilen Vahdet Ayaz’a müdahale etti. Ayaz, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vahdet Ayaz’ın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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