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  4. Kontrolden çıkan otomobil önce direğe çarptı, sonra alev topuna döndü!

Kontrolden çıkan otomobil önce direğe çarptı, sonra alev topuna döndü!

09.11.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp yandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, alevlerin sardığı otomobil demir yığınına döndü.

Kontrolden çıkan otomobil önce direğe çarptı, sonra alev topuna döndü!

Kaza, saat 21.00 sıralarında Olimpiyat Stadı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Kız arkadaşıyla tartıştığı ileri sürülen sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmında yanma meydana geldi. Alevlerin kısa sürede sardığı otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALILARIN DURUMU İYİ

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. İki yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ve yangın sonrası demir yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

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Başakşehir kaza

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