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Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

29.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, park halindeki araca çarpan otomobil, çeyiz mağazasının vitrinine çarparak durabildi.

Antalya’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, park halindeki araca çarpan otomobil, çeyiz mağazasının vitrinine çarparak durabildi. Park halindeki 2 araç ve çeyiz mağazasında büyük hasar oluşurken, araçta bulunan iki kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattılar.
Kaza Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi hastane caddesinde yaşandı. Manavgat Devlet Hastanesi istikametinden Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Ahmet Özen’in kullandığı 35 ANG 980 plakalı otomobil, Şelale Caddesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 07 JU 933 plakalı otomobile ve kaldırımda bulunan meşrubat dolabına çarptıktan sonra çeyiz mağazasının vitrinine girerek durabildi. Otomobilin çarptığı park halindeki otomobil de yine önünde çarpmanın şiddetiyle önünde park halindeki 07 AFC 293 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Özen ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sami Özdemir yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Ambulansta ilk müdahalenin yapılmasının ardından telefonlarını aramak amacıyla ambulanstan inen yaralılarla kendilerine yardıma gelen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Yardım eden bir vatandaş, kendisinin yardım ettiğini, bunun karşılığında telefonlarını çalmakla suçlandığını belirterek tepki gösterdi.

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