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  4. Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı

02.03.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, Karasu-Adapazarı arası ulaşımı sağlayan D-650 karayolunun Kurumeşe Mahallesi mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinde seyir halinde olan Fatih K. idaresindeki 34 VOM 45 plakalı BMW marka otomobil, bir şeridi yol yükseltme çalışması sebebiyle kapatılan ve tek şeridin gidiş-geliş olarak ikiye bölündüğü yolda kontrolden çıktı. Dubalarla ayrılan yolda karşı yöne geçen otomobil, Adapazarı istikametine seyir halinde olan Osman Ç. idaresindeki 54 UA 932 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak takla atan kamyonet ise tarlaya düştü. Kazada otomobil sürücüsü, Fatih K., kamyonetteki sürücü Osman Ç. ile yanında yolcu olan Şükriye A. yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen araçlar çekiciyle bulundukları yerden alınırken, bu sırada yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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