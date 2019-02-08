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Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına durağa girdi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

 ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil, servis minibüsüne çarparak otobüs durağına girdi.

Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil, servis minibüsüne çarparak otobüs durağına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Altındağ ilçesi Battal Gazi Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Aydınlıkevler Mahallesi yönünde ilerleyen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 GB 8795 plakalı otomobil, döner kavşakta sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine, park halindeki 06 C 4612 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, otobüs durağına girerek durabildi. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralanırken aracın ön tarafı hurda yığınına döndü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Cadde bir süreliğine tek yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de, olası bir patlama ihtimaline karşı, yakındaki 06 GB 8796 plakalı otomobilin aküsünü söktü. Yapılan incelemelerin ardından, iki araç da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Öte yandan, yaralı 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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