HABER

Kontrolden çıkan otomobil park halinde araçlara çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 11:45 | Son Güncelleme

Hatay’da, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynırına, sonra trafoya ardından da park halindeki araçlara çarptı.Edinilen bilgiye göre, kaza Defne ilçesi Harbiye Caddesi’nde meydana geldi.

Hatay’da, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynırına, sonra trafoya ardından da park halindeki araçlara çarptı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Defne ilçesi Harbiye Caddesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde direksiyon hakimiyeti kaybolan 31 KN 987 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynırına, sonra kaldırımda bulunan trafoya ardından da park halindeki 31 F 2533, 31 DH 084, 31 KG 522 ve 31 F 7426 plakalı arabalara çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle savrulan çöp konteynırı da park halindeki 31 EF 492 plakalı arabaya zara verdi.
İsmine ulaşılamayan 31 KN 987 plakalı otomobilin sürücüsünün yaralı olduğu öğrenilirken, 31 KN 987 plakalı otomobilde büyük çaplı, 31 F 7426 plakalı otomobilde orta çaplı, diğer otomobillerde de küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Meltem Cumbul kimdir?Meltem Cumbul kimdir?
Sergen Yalçın kimdir?Sergen Yalçın kimdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama!

İstanbul'da minibüs ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

Sarallar operasyonunda yeni gelişme! Burhanettin Saral'ın da arasında olduğu 8 kişi tutuklandı

Sarallar operasyonunda yeni gelişme!

Cezaevine girenlerin sayısı 2018'de yüzde 14 arttı! En çok o suç işleniyor

Sayıları yüzde 14 arttı! En çok o suç işleniyor

Son dakika! İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri!

Ceren Özdemir ile ilgili yürek yakan detay! Öldürülmeseydi...

Ceren Özdemir ile ilgili yürek yakan detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.