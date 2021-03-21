HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

21.03.2021 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova-Bursa karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil anayoldan çıkıp yan yoldaki araçlara çarptı.

Yalova-Bursa karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil anayoldan çıkıp yan yoldaki araçlara çarptı. Kazada otomobildeki bir kişi yaralandı. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza sonrasında mahalleli büyük bir korku yaşayarak dışarı fırladı.
Kaza saat 22.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Orhangazi’de ana yol Terminal girişi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Tekin Elitaş (38) idaresindeki 34 EGG 45 plakalı otomobil, Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru seyir halindeyken İznik kavşağını geçtikten sonra önünde seyir halinde olan Turcan Tuğral (45) idaresindeki 34 PAV 98 plakalı kamyona yandan çarptıktan sonra kontrolden çıktı.
Park halindeki araçlara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak yan yolda park halinde olan bir otomobil ile bir minibüse çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Tekin Sevlim (35) yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralı şahıs yakındaki bir oto tamirhanenin önüne yatırıldı. Olay yerine çağrılan ambulansa konan yaralı Tekin Sevlim Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kazada bir otomobil ile bir minibüs hasar görürken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKasiyer, mağazada şişme bebekle ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdıKasiyer, mağazada şişme bebekle ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdı
Haritadaki en kırmızı nokta! Vali'den dikkat çeken açıklamaHaritadaki en kırmızı nokta! Vali'den dikkat çeken açıklama
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

İzmir'de kanlı infaz! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

İzmir'de kanlı infaz! Tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

Vaka haritasındaki en kırmızı nokta! Samsun Valisi'nden dikkat çeken açıklama

Haritadaki en kırmızı nokta! Vali'den dikkat çeken açıklama

Kütahya’da eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı

Kaçırılan genç kız nefes kesen kovalamacayla kurtarıldı

İzmir Valisi Köşger: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz

İzmir Valisi Köşger: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz

Meteoroloji'den yurt geneline kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

En yüksek ve en az vaka görülen iller|Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var?

En yüksek ve en az vaka görülen iller hangileri?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.