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Kontrolden çıkan otomobil pastaneye girdi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 13:29 | Son Güncelleme

Adana'daki kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki pastaneye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Yiğitcan T. yönetimindeki 01 VF 130 plakalı otomobil, Bülent Angın Bulvarı'nda kontrolden çıkarak pastane önünde oturan 3 müşteriye çarptıktan sonra iş yerinin mutfağına girdi. Kazada üç müşteri, otomobil sürücüsü ve araçtaki iki kişi yaralandı.

Müşterilerden İsmail Eynallı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğer 5 kişi ise ayakta tedavi edildi.

İşletme sahibi Mustafa Açlan, AA muhabirine, 50 bin lira zararı olduğunu ve bunun karşılanması için gerekli yasal girişimlerde bulunduğunu belirtti.

- Kaza anı kamerada

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülere göre, üç arkadaş aynı masa etrafında oturup sohbet ettiği sırada otomobil kontrolden çıkıyor. Otomobil, kaçmaya fırsat bulamayan üç arkadaşa çarpıyor. Daha sonra otomobil iş yerinin mutfak bölümüne çarparak durabiliyor.

Yaralanan iki müşteri ayağa kalkıp uzaklaşırken, yerden kalkamayan bir müşteriye vatandaşlar yardım ediyor.

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