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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp devrildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Side Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Side-Kumköy istikametine seyir halindeki Ali Kocagöz’ün kullandığı 07 L 9788 plakalı otomobil, refüj bordürü ve refüjdeki palmiyeye çarpıp devrildi.
Devrilen araçtan yaralı olarak çıkarılan ve olay yerindeki müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Ali Kocagöz’ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp devrildi

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp devrildi

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp devrildi

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