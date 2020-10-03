HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 19:45 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil refüje çarparak durabildi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Hendek ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Hendek yönüne gitmekte olan Kerim Y. idaresindeki Tofaş marka 54 FK 024 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Meydana gelen kazada Kerim Y. ve araç içerisinde bulunan Cankut Ç. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldikBüyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Bakan Koca müjdeledi! Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişmeBakan Koca müjdeledi! Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme
ÖTV zammı sonrasında Peugeot 301'e ne kadar zam geldi?ÖTV zammı sonrasında Peugeot 301'e ne kadar zam geldi?
En Çok Okunan Haberler
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
Bu fotoğraf servis edildi! Ellerinde beyaz bayrakla teslim oldular
Bu fotoğraf servis edildi! Ellerinde beyaz bayrakla teslim oldular
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Azeri kızı Günel günden güne değişiyor! Tanıyana aşk olsun
Azeri kızı Günel günden güne değişiyor! Tanıyana aşk olsun
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Diğer Haberler
Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi!
Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl
Van Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya koronavirüse yenik düştü
Van Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya koronavirüse yenik düştü
Iğdır'da iki ailenin kavgası hastane bahçesine taştı: Çok sayıda yaralı var
Hastane bahçesi karıştı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli koronavirüs aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi
Bakan Koca müjdeledi! Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme
PYD'nin sözde Münbiç bölge meclis başkan yardımcısı ve eşi teslim oldu
PYD'ye bir darbe daha! İkisi de teslim oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.