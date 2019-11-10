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Kontrolden çıkan otomobil restoranın bahçesine girdi: 1’i ağır 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 06:16 | Son Güncelleme

Avcılar D-100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi.

Avcılar D-100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi. Kazada sürücü hafif ve yanındaki yolcu ağır yaralanırken, güvenlik kulübesindeki güvenlikçiler ölümden döndü.
Kaza, 05.00 sularında D-100 Karayolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa Kavşağı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücü kimliği belirlenemeyen 34 VM 409 plakalı otomobil Büyükçekmece istikametine giderken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilde kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak, yol kenarındaki restoranın bahçesindeki güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken yanındaki yolcu ise ağır yaralandı. Kaza anında devriye atan güvenlik görevlileri ise ölümden döndü.
Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Aracın çarptığı güvenlik kulübesi tamamen yıkılırken, takla atan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Kaza anında bahçede devriye atan ve ölümden dönen güvenlik görevlisi ise, “Kaza anında devriye atıyordum içerde, birden kaldırıma çarptı ve takla ata ata bahçeye girdi. Sonra güvenlik kulübesine çarptı” dedi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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