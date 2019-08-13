Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Kaza, saat 23.45 sıralarında Kula’ya bağlı İncesu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula’dan İncesu Mahallesine seyir halinde olan 45 RA 3181 plakalı otomobilin sürücü Yakup Yaman(51), yolun virajlı ve stabilize olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan şarampole devrildi. Devrilen otomobilde, sürücü Yakup Yaman(51) yaralanmazken, yanında yolcu olarak bulunan Döndü Yaman(52) ve 5 aylık hamile Fadime Kahraman(29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Döndü Yaman(52) burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Fadime Kahraman(29) ise Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

