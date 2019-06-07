HABER

Kontrolden çıkan otomobil seyyar kebapçı tezgahına çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 08:32 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki seyyar kebapçı tezgahına çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki seyyar kebapçı tezgahına çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Bozkurt yönetimindeki 27 BD 894 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki seyyar kebapçı tezgahına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve tezgah önünde sıra bekleyen Latif Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince dövdüEskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince dövdü
Yer: Adana! Dehşetin iziYer: Adana! Dehşetin izi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.