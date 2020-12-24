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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

24.12.2020 14:51 | Son Güncelleme:
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Karabük’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü.

Karabük’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü. Kazada otomobil içerisinde sıkışan bayan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Ergenekon Mahallesi Konut Sitesi yolu üzerinde meydana geldi.
Şeyda Çırık yönetimindeki 78 BV 986 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Konut Sitesi yolu üzerinde sürücünün virajı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolu ayıran su kanalına düştü.
Otomobilin sürücüsü Şeyda Çırık araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içinde sıkışan sürücü ekiplerin çalışması sonrası otomobilin bagaj kısmından çıkarıldı. Sedye ile birlikte kanaldan çıkarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra bir özel Hastaneye kaldırıldı. Kanala düşen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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