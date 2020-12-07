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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

07.12.2020 23:43 | Son Güncelleme:
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Karabük-Bartın karayolu Beştepeler mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Safranbolu’nun Akkışla köyüne gitmekte olan Ramazan Ünal yönetimindeki 34 RUV 56 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole uçarak takla attı. Kazada sürücü Ramazan Ünal ve yanında bulunan Şevket Cemal araçtan fırladı. Yaralı olarak yola kadar çıkan sürücü Ünal’ın yoldan geçen sürücülerden yardım istemesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı kontrolde Şevket Cemal’in hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Cemal’in cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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