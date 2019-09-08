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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 01:55 | Son Güncelleme

Çorum’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişide yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Çorum’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişide yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Nihat Seven’in Esnafevler Cami imam hatibi olduğu öğrenildi.
Kaza, Çorum-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osmancık istikametinden Çorum’a seyir halinde olan Nihat Seven yönetimindeki 19 KT 229 plakalı otomobil Gölünyazı mevkiine geldiğinde virajı alamayarak takla attı. Kazada Esnafevleri camisi imamı ve aynı zamanda araç sürücüsü olan Nihat, Züleyha, Ümmü, Hayrunnisa ve Ebrar Seven yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevkedildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğıtım ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Esnafevleri Camii İmamı olduğu ögrenilen Nihat Seven, hastanede yapılan tüm mudahalelere ramen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

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