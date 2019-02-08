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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

Çorum’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Altınbaş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip ilçesinden Çorum istikametine seyir halinde olan Burcu K. yönetimindeki 19 HC 704 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki şarampole devrilen otomobildeki sürücü kazayı yara almadan atlatırken yanında bulunan Gamze Ş. ise yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

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