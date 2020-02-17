Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, 2:00 saatlerinde Mollaarap Mahallesi Balabancık caddesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Burak Keser(26) idaresindeki araç otomobil, alkolün verdiği baş dönme sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında park halindeki otomobile çarptı. Yaşanılan kaza sonrası Burak Keser’in kullandığı otomobil takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif yaralanan sürücü, kendi çabasıyla otomobilden çıkarak sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale sonrası polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. (İHA)

