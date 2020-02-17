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  4. Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 03:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, 2:00 saatlerinde Mollaarap Mahallesi Balabancık caddesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Burak Keser(26) idaresindeki araç otomobil, alkolün verdiği baş dönme sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında park halindeki otomobile çarptı. Yaşanılan kaza sonrası Burak Keser’in kullandığı otomobil takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif yaralanan sürücü, kendi çabasıyla otomobilden çıkarak sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale sonrası polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası

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