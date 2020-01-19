HABER
  4. Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 01:55 | Son Güncelleme

Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Cengiz Topel caddesinde meydana geldi.

Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Cengiz Topel caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuz Kağan Ş. yönetimindeki 06 ED 6702 plakalı otomobil Bakırcılar sitesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz... Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz...
Kayıp çocuklar ile ailesinin duygusal buluşmasıKayıp çocuklar ile ailesinin duygusal buluşması
Kağıthane’de kamyonet istinat duvarında askıda kaldıKağıthane’de kamyonet istinat duvarında askıda kaldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

'Üst kademelerde görev yapacak' dedi ve açıkladı: İBB'ye bin kişi arıyoruz

'Üst kademelerde görev yapacak' dedi ve açıkladı: İBB'ye bin kişi arıyoruz

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 yıldır yalnız yaşıyordu! Böyle bulundu

20 yıldır yalnız yaşıyordu! Böyle bulundu

Bursa’da 2 katlı ev alev alev yandı

Bursa’da 2 katlı ev alev alev yandı

Histoloji nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de histoloji sorusu!

Histoloji nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de histoloji sorusu!

Kayıp Kader Buse’nin babasından acı doğum günü paylaşımı

Kayıp Kader Buse’nin babasından acı doğum günü paylaşımı

Aç kalan kurt köy yakınına indi

Aç kalan kurt köy yakınına indi

Amasya'da 19 yaşındaki genç harçlıklarıyla her gün yavru köpekleri besliyor

Harçlıklarıyla her gün yavru köpekleri besliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.