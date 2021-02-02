Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1’i bebek 4 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan otomobildeki 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolunun Karasu ilçesi Karapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Eyüp Y. idaresindeki VB 885 JR yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yağmur suyu kanalına çarparak defalarca takla attı. Yol kenarına savrularak hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan İ.N.Y. adlı bebek ise takla atan araçtan dışarı fırladı. Kazada araçtan fırlayan İ.N.Y. adlı bebek ile Eyüp Y., Gülhayat Y., Beyza Y. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınan Eyüp Y., Gülhayat Y., Beyza Y. ve İ.N.Y., Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

