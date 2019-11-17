HABER

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 11:00 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, sabah 08.00 sıralarında Aksaray Adana karayolunun 40.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1ölü, 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah 08.00 sıralarında Aksaray Adana karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Aksaray yönüne seyir halinde olan Ahmet Çukurlu (41) idaresindeki 35 HC 7678 plakalı otomobil, Ereğli ilçesine bağlı Zengen mevkiinde yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil ters döndü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan sürücünün annesi Leyla Çukurlu’nun (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Ahmet Çukurlu ile araçtaki oğlu Uğur Çukurlu (24) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bor Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Leyla Çukurlunun cansız bedeni ise morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1ölü, 2 yaralı

PARTNERMelisa Şenolsun geceye damga vurduMelisa Şenolsun geceye damga vurdu
Çöken iskelenin altında kalarak ölen inşaat mühendisi için törenÇöken iskelenin altında kalarak ölen inşaat mühendisi için tören
Seradaki yabani otları ürüne zarar vermemek için yürüteçle topluyorSeradaki yabani otları ürüne zarar vermemek için yürüteçle topluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Şenol Güneş fena patladı! ''Ben korkağın tekiyim zaten!''

Şenol Güneş fena patladı! ''Ben korkağın tekiyim zaten!''

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Rumlardan ilk tepki!

Rumlardan ilk tepki!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara 'bayrak' tepkisi!

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Bastığı cam kırılınca 4. kattan düştü! Onu gören arkadaşları şoka girdi

O halde gören arkadaşları şoka girdi

Çorum'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Başkent Kabil'de savcılara saldırı!

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığı yapıyorlardı! DEAŞ'lı 4 kardeşe şok operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.