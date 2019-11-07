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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 20:29 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Faruk K.

Ankara’nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Faruk K. yönetimindeki 06 BML 812 plakalı otomobil, Ayaş’tan Sincan istikametine seyrettiği sırada 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu yakınlarında kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarında bulunan toprak alana savruldu. Sürücü Faruk K. ile Ramazan K. ise ters dönen aracın kabininde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki yaralı, bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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