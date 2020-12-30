Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2’si çocuk 4 yaralı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar-Karabük Karayolu’nda meydana geldi. Salih K.(34) sevk ve idaresindeki 57 AAF 539 plakalı Hyundai marka otomobil, Karabük istikametine seyir halinde iken Söğütlüçeşme mevki’inde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Azize K.(34) Ayaz K.(6) ve Ada Meryem K.(10) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



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