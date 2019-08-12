Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, kontrolde çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 21 AAB 61 plakalı otomobil, Tekevler Köyü mevkiinde kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürülüp, tedavi altına alındı.
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