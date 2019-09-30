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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 21:17 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde, Çobanpınarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Çobanpınarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ayşe Doğan (36) yönetimindeki 01 DD 366 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yaklaşık 70 metre takla attı. Kazada sürücü ile otomobildeki Hasan (14), Cansu (17), Oğulcan (9), Züleyha (38), İlknur (16), İkranur (7) ve Afifenur Doğan (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan Ayşe ve Züleyha Doğan, ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralıKontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralıKontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralıKontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı

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