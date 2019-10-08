HABER

Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole devrildi.

Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.
Kaza, Serinhisar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet İşmal’in kullandığı 20 B 9209 plakalı otomobil, Leblebiciler Çarşısı mevkisine geldiği sırada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler araçta yolcu olarak bulunan Ethem İşmal’in öldüğünü belirledi. Kazada otomobil sürücüsü ile ismi henüz tespit edilemeyen bir şahıs olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Otomobile çarpan kamyon lunapark bahçesine devrildi: 5 yaralıOtomobile çarpan kamyon lunapark bahçesine devrildi: 5 yaralı
MSB'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımıMSB'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.