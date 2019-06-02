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Kontrolden çıkan otomobil taksi durağına daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taksi durağına daldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taksi durağına daldı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken durakta oturan taksici aracı fark ederek kendini duraktan dışarı attı.
Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan H.K.’nın kullandığı 07 AAC 034 plakalı otomobil, Sorgun-Otogar köprülü kavşağına geldiğinde sürücüsü köprü yerine aniden şehir merkezine giden yola dönmeye çalıştı. Arkadan gelen minibüsten kurtulmak isterken önce kaldırıma ardından da yolun karşısına geçen otomobil, refüjü de atlayarak AVM önündeki ahşap taksi durağına girdi.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada şans eseri araçta bulunan 3 genç kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, taksi durağındaki nöbetçi, aracı son anda fark ederek duraktan dışarı fırladı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

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