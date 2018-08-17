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Kontrolden çıkan otomobil taksiye çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 05:00 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA -  Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki taksiye daha sonra da bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil taksiye çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki taksiye daha sonra da bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle taksi sürücüsü araçta sıkışırken, otomobilde bulunan Sinan Demircioğlu ağır, aynı araçtaki bir kişi de hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Bakırköy'de gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sinan Demircioğlu kullandığı 34 LZ 2911 plakalı otomobili ile Kennedy Caddesi sahil yolunda ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce sağ tarafta müşteri bekleyen 34 TAU 63 plakalı taksiye çarptı. Savrulan otomobil daha sonra da bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde bulunan Sinan Demircioğlu ağır şekilde, aynı araçtaki arkadaşı da hafif şekilde yaralandı. Kaldırıma çıkan taksinin sürücüsü de otomobilde sıkıştı. Kazayı görenler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken, çevredeki vatandaşlar bir yandan da yaralıların yardımına koştu. Sağlık ekipleri otomobilde bulunan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Bu sırada itfaiye ekipleri de taksi sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan taksi sürücüsü ve Demircioğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
KAZANIN ARDINDAN YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Kaza sonrası yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza sonrası yardıma koşan vatandaşların sesleri duyuluyor. Ayrıca, taksi sürücüsünün araçta sıkıştığı görülüyor. Bazı vatandaşların da yerde bulunan yaralılara müdahalesi göze çarpıyor.
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Kontrolden çıkan otomobil taksiye çarptı: 2'si ağır 3 yaralıKontrolden çıkan otomobil taksiye çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

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