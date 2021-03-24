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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

24.03.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.Kaza, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Çaltılı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Çaltılı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmetli istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan C.Y. (54) yönetimindeki 45 SB 0908 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarında bulunan tarlaya uçarken, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlıkları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken daha sonra Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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