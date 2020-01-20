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  4. Kontrolden çıkan otomobil TIR’ın altına girdi: 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil TIR’ın altına girdi: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 04:07 | Son Güncelleme

Ankara'da bir otomobil, park halindeki TIR’ın altına girdi. Kazada, otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi’nde bulunan Itri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Görkem G., otomobili ile Itri Caddesi üzerinden merkez istikametine seyrettiği sırada otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yolun karşı istikametinde yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın altına girdi ve alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan aracı söndürerek yaralı sürücü Görkem G.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü Görkem G.'yi hastaneye sevk ederken, polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Ayrıca, sürücünün sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara otomobil TIR

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