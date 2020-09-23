HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı, briket yığınlarına vurarak durabildi

Kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı, briket yığınlarına vurarak durabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce 3 otomobile daha sonra briket yığınlarına çarparak durabildi.

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce 3 otomobile daha sonra briket yığınlarına çarparak durabildi. Araçtan esnaf tarafından çıkartılan ve korktukları gözlenen gençler, aracın freninin kilitlendiğini söyledi.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Yeşil Sanayi Sitesi 5069 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Hasan Ü., 07 AHN 889 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra karşıya geçip, yine park halindeki bir otomobile ve briket yığınlarına çarparak durabildi. Kazada iş yerinin demir kapısı da büyük zarar gördü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine çok sayıda esnaf toplandı. Araç içindeki iki genç vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kazada iki otomobil ise hurdaya döndü.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokak başından sağa sola yalpalayarak giden otomobilin, önce park halindeki bir araca, ardından diğer araca vurup, karşı şeritteki park halindeki bir otomobil ve briket yığınına çarparak durabildiği görüldü.
Kaza sesine dışarı çıkan Mustafa Gökova, “Arkadaşlarla içeride oturuyorduk, gürültüye dışarı çıktık. Baktık bir aracımıza ve briket yığınların otomobil çarpmış. Kamera kayıtlarına baktık iki araca daha çarpmış bu otomobil. Aracın içinde iki genç vardı. Muhtemelen bir hız ve dikkatsizlik vardı. Aracın içinden vatandaşlar gençleri zor çıkardı. Gençler korkuyorlardı, hatta ağladılar. Frenin takılı kaldığını söylediler” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
Ankara'daki skandal olayda yeni gelişmeAnkara'daki skandal olayda yeni gelişme
2020 umre tarihleri açıklandı! 2020 umre tarihleri açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Diğer Haberler
İzmit'te Atatürk maskını çalan kişi yakalandı
Anbean görüntülenmişti! Yakalandı
Karisalı Belediye Başkanı Aslan, koronavirüse yakalandı
Belediye Başkanı koronaya yakalandı
Ankara Valisi Şahin'den koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Ankara Valisi Şahin'den koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde yeni gelişme
Ankara'daki skandal olayda yeni gelişme
Ağabeyine 'beni buradan al' diye mesaj atıp intihar etti
Kardeşinden gelen mesaj sonrası gitti, hayatının acısını yaşadı
Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, kavgayı erkekler ayırdı
Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.