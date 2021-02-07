HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 1 yaralı

07.02.2021 17:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yattı.

Manisa’nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yattı. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Kula’ya bağlı Sandal Mahallesi Jeopark alanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sandal Divlit Yanardağı bölgesinde toprak yolda seyir halinde olan Hasan Güler (30) idaresindeki 35 AH 2320 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Patika yolda savrulan otomobil, yan yatarak durabildi. Yan yatan otomobil içerisinde sıkışan sürücü Güler, kendi imkanları ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güler, önce Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
İmamoğlu duyurdu! Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecekİmamoğlu duyurdu! Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek
66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?
1/

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu: HIZRAY ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek

İmamoğlu duyurdu! Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek

Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti

Boğaz'da ilginç anlar! Gören bir daha baktı

Bakan Selçuk'tan YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrı

Bakan Selçuk'tan YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrı

Aydın-İzmir otoban gişelerinde cinayet gibi kaza kamerada

Cinayet gibi kaza kamerada

Baskında polisi şaşkına çeviren anlar! Böyle yakalandılar

Baskında polisi şaşkına çeviren anlar! Böyle yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.