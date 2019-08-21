Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaygan yolda kontrolü kaybeden sürücü otomobiliyle yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Kandilli beldesi arasında ki Köseağzı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre K.İ. idaresindeki 67 LD 463 plakalı otomobil kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada sürücü başından hafifi şekilde yaralanırken otomobilde yolcu olarak bulunan İ.R. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken aynı noktada seyir halinde iken kazayı izleyen sürücülerin kullandığı iki otomobil daha çarpıştı. Kazada her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

