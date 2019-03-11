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Kontrolden çıkan otomobili D100’e uçmasını çarptığı ağaç engelledi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 12:58 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkan otomobilin yaklaşık 2 metre yükseklikten D100 Karayolu’na uçmasını çarptığı ağaç engelledi.Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkan otomobilin yaklaşık 2 metre yükseklikten D100 Karayolu’na uçmasını çarptığı ağaç engelledi.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emel T. idaresindeki 41 ABR 763 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, yoldan çıktı. Hızla ilerleyen otomobil, yok kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Yaklaşık 2 metre yükseklikten otomobilin D100 Karayolu’na uçmasını çarptığı ağaç engelledi. Kazada otomobil sürücüsü Emel T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerien gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emel T., İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Emel T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinde güvenlik önlemi alan itfaiye ekipleri aracın D100’e uçmasını engellemeye çalıştı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekici yardımı ile otomobil kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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