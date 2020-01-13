HABER
  4. Kontrolden çıkan pikap ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan pikap ağaca çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 18:25 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, sürücüsün kontrolünden çıkan pikabın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, sürücüsün kontrolünden çıkan pikabın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Elazığ- Bingöl yolunun 42'nci kilometresinde meydana geldi. Cebrail Çoban'ın kullandığı 34 CEH 857 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, çalılığa gömülen pikapta sürücü Çoban ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık görevlileri, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Denizli’de 3 kişiyi öldürüp intihar eden şahıs toprağa verildiDenizli’de 3 kişiyi öldürüp intihar eden şahıs toprağa verildi
Bursa'da sokak ortasında rehine krizi! Ekipler teyakkuza geçti!Bursa'da sokak ortasında rehine krizi! Ekipler teyakkuza geçti!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İHA'lar tespit etti, teröristler itiraf etti! Rahip manastırda saklıyormuş

İHA'lar tespit etti, teröristler itiraf etti! Rahip manastırda saklıyormuş

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda ortaya çıktı! Şeytanın aklına gelmez!

Şeytanın aklına gelmez! Öyle bir yöntem uygulamış ki!

Diyarbakır'da alev alan trafo bomba gibi patladı!

Önce alev aldı ardından bomba gibi patladı!

Bursa'da sokak ortasında rehine krizi! Ölümle burun buruna dakikalarca bekledi!

Bursa'da sokak ortasında rehine krizi! Ekipler teyakkuza geçti!

Sapanca Gölü'nde korkunç görüntü! Onlarca ördek ve balık telef oldu!

Onlarcası telef oldu! 'Bunu yapan insan olamaz'

Battaniye içerisinde çıplak cesedi bulunan Dilara olayında flaş gelişme! Cesedi gömmeden 40 gün saklamışlar!

Kan donduran detay adli tıp raporunda ortaya çıktı!

Antalya'da lüks otomobili çaldı, JASAT dedektiflerinden kaçamadı

Lüks otomobili çaldı, JASAT dedektiflerinden kaçamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.