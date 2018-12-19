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Kontrolden çıkan servis otobüsü yayaları ezdi: 1 ölü, 3  yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 22:42 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI 3'E ÇIKTI İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis otobüsünün, servis midibüsüne çarptıktan sonra yayaların arasında dtalmasıymla meydana gelen kazada yaralı sayısı 3'e yükseldi.

YARALI SAYISI 3'E ÇIKTI
İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis otobüsünün, servis midibüsüne çarptıktan sonra yayaların arasında dtalmasıymla meydana gelen kazada yaralı sayısı 3'e yükseldi. Kaza sonra yapılan araştırmada ölen kişinin de Feride Melike Kürecili (26) olduğu belirlendi. Yaralanan Merve Kürecili Uygun (29) ile S.M. ve Z.G.A. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kaza sonrası polis merkezine sığındığı ileri sürülen otobüs şoförü A.S.'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR, (DHA)

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