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Kontrolden çıkan su tankeri müstakil eve çarptı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 12:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, müstakil eve çarptı.

Kontrolden çıkan su tankeri müstakil eve çarptı (1)

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, müstakil eve çarptı. Kazada, evin bir bölümü yıkılırken, enkaz altında arama çalışması başlatıldı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Hacılar- Erciyes karayolunda meydana geldi. Şehir merkezine yönüne ilerleyen tanker, sürücüsünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında bulunan müstakil eve çarptı. Çarpmamanın etkilisiyle müstakil evin bir kısmı yıkıldı, su tankeri devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde enkaz altında arama çalışması başlattı.

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Kontrolden çıkan su tankeri müstakil eve çarptı (1)Kontrolden çıkan su tankeri müstakil eve çarptı (1)Kontrolden çıkan su tankeri müstakil eve çarptı (1)

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