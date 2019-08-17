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Kontrolden çıkan tanker, 5 araca çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 18:15 | Son Güncelleme

YALOVA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan su yüklü tanker, peş peşe 5 araca çarptı.

Kontrolden çıkan tanker, 5 araca çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan su yüklü tanker, peş peşe 5 araca çarptı. Kazada, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Çınarcık ilçesinde meydana gedi. M.G. (54) yönetimindeki 77 AAG 686 plakalı su yüklü tanker, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Suudi Arabistan uyruklu Alahmadı A.'nın (42) kullandığı 34 BIZ 524 plakalı otomobile ardından 4 araca çarptı. Kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralanırken 3 araç da kullanılamaz hale geldi. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, Yalova-Çınarcık yolu, 1 saat trafiğe kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

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Kontrolden çıkan tanker, 5 araca çarptı: 2'si ağır 5 yaralıKontrolden çıkan tanker, 5 araca çarptı: 2'si ağır 5 yaralıKontrolden çıkan tanker, 5 araca çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

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