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Kontrolden çıkan tanker karşı şeride böyle geçti

27.01.2021 08:21 | Son Güncelleme:
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Kontrolden çıkan tanker karşı şeride böyle geçti

Tekirdağ’da kontrolden çıkan tanker, olduğu yerde dönmeye başlayarak karşı şeride geçti.

Tekirdağ’da kontrolden çıkan tanker, olduğu yerde dönmeye başlayarak karşı şeride geçti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay anları, güvenlik kamerasınca anbean böyle görüntülendi.
Olay, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı’dan Lüleburgaz istikametine doğru seyir halindeki tanker, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiri ve sürücüsünün de bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolda dönmeye başladı.
Yaklaşık 300 metre dönen tanker, karşı şeride geçti ve şans eseri kimseye çarpmadan durabildi. Olayı görenler ise şaşkınlıkla nefeslerini tuttu.
Kimsenin yaralanmadığı olay anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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