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Kontrolden çıkan tır bariyerlere saplandı, kimsenin burnu bile kanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:53 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde meyve-sebze yüklü tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde meyve-sebze yüklü tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Paramparça olan tırda sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Dorsede yüklü olan meyve ve sebzeler ise yola savruldu.
Kaza sabah saatlerinde ilçe girişindeki D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya’ya seyir halinde olan Ahmet Çakır idaresindeki 55 ABD 362 plakalı meyve-sebze yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak durabilen tırın çekici kısmı paramparça olurken, dorsedeki domates, kabak, biber, patlıcan, salatalık ve elma gibi meyve-sebzeler yola savruldu. Sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtulurken, yolda kaza nedeniyle bir süre trafik oluştu. Trafik polisleri kazayı merak edip trafiği yavaşlatan sürücülere uyarılarda bulundu.
D-400 karayolu trafiği bir süre tek şeritten yönlendirilirken bariyere saplanan tır çekici yardımıyla kaldırıldı. Yola savrulan sebze ve meyveler ise belediye ekipleri tarafından temizlendi. Polis kazayla soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan tır bariyerlere saplandı, kimsenin burnu bile kanamadı

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