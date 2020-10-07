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Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 15:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır devrildi.

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl Kurşunlu yolunda meydana geldi. İnegöl’den Kurşunlu istikametine giden Zafer U idaresindeki 41 VS 927 plakalı tır Hasanpaşa köprüsüne geldiği sırada kontrolden çıkarak yan yola devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

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