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  4. Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 21:57 | Son Güncelleme

Kayseri’de kontrolden çıkan tır yan yattı, kazada sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu Dokuzpınar mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 D 4235 plakalı MAN marka tır, yoldan çıkarak yan attı.

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kayseri’de kontrolden çıkan tır yan yattı, kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu Dokuzpınar mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 D 4235 plakalı MAN marka tır, yoldan çıkarak yan attı. Kazada yaralanan tır sürücüsü, sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yan yatan tır ise çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

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