HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi

Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi

26.11.2020 12:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde iddialara göre araç sürücüsünün uyuyakalması sonucunda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.Kaza, Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde yer alan Kanlıpınar mevkiinde meydana geldi.

Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde iddialara göre araç sürücüsünün uyuyakalması sonucunda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Kaza, Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde yer alan Kanlıpınar mevkiinde meydana geldi. Sabah saat 07:30 sıralarında iddialara göre şoförün uyuyakalmasıyla 31 AYF 50 plakalı tır yoldan çıktı. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı olarak kurtulan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
Bir ilde yeni koronavirüs uygulaması! Bir ilde yeni koronavirüs uygulaması!
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Mehmet Özhaseki ve eşinin koronavirüs tedavisine hastanede devam edilecek

Eşiyle birlikte koronaya yakalanmıştı

İzmit'te koronavirüs tedavisi gören çift, 1 hafta arayla öldü

Korona tedavisi gören çiftten bir hafta arayla acı haber

Bartın'da pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulaması

Bir ilde yeni koronavirüs uygulaması!

Beşiktaş’ta akılalmaz olay: Koronavirüslü şoför direksiyon başında yakalandı, gazetecilere tepki gösterdi

Akılalmaz olay! Yaptığı yetmezmiş gibi 'İstersen soyunayım' dedi

Mersin'de akılalmaz altın tuzağı! Sarı çakmağı külçe altın diye satmışlar

Akılalmaz tuzak! Sarı çakmağı külçe altın diye satmışlar

Ofislere dönüş ne zaman olacak? İşte yanıtı...

Ofislere dönüş ne zaman olacak? İşte yanıtı...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.