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Kontrolden çıkan TIR, şarampole yuvarlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 00:21 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan TIR, şarampole yuvarlanırken, sürücü Cemil Köksal kazayı yara almadan atlattı.

Kontrolden çıkan TIR, şarampole yuvarlandı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan TIR, şarampole yuvarlanırken, sürücü Cemil Köksal kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, gece saatlerinde Pozantı-Adana-Mersin Otoyolu Gülek Tüneli yakınında meydana geldi. Cemil Köksal yönetimindeki 26 RV 069 plakalı beyaz eşya yüklü TIR, Gülek Tüneli çıkışında yağış hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Dorseden ayrılan TIR'ın çekicisi, şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Köksal, kazayı yara almadan atlatırken, yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Kontrollü olarak trafik akışının sağlandığı yol, TIR'ın çekilmesinin ardından yeniden açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kontrolden çıkan TIR, şarampole yuvarlandıKontrolden çıkan TIR, şarampole yuvarlandı

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