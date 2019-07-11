HABER

Kontrolden çıkan tır taksiye çarptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 20:20 | Son Güncelleme

Denizli’de kontrolden çıkan tır, önünde seyreden ticari taksiye çarparak devrildi.

Denizli’de kontrolden çıkan tır, önünde seyreden ticari taksiye çarparak devrildi. Kazada 3’ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Honaz’ın Kaklık Mahallesi’ndaki kavşakta meydana geldi. İddialara göre, Masum Söylemez yönetimindeki 35 MRC 30 plakalı tır, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak Osman Demiray idaresindeki 20 T 0148 plakalı ticari taksiye arkadan çarparak yan yattı. Kazada her iki araç sürücüsü ile takside bulunan Naciye, Ufuk ve Nazmi Demiray yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından araçların içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Ankara’da traktörde giden çifte yıldırım çarptı: 1 ölü, 1 yaralıAnkara’da traktörde giden çifte yıldırım çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Suriyeli hamile çocuk gelin şiddet mağduruSuriyeli hamile çocuk gelin şiddet mağduru
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.