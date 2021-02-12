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  4. Kontrolden çıkan tır vinçe çarptı: 1 ölü

Kontrolden çıkan tır vinçe çarptı: 1 ölü

12.02.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kontrolden çıkarak vince çarpan tır devrildi.

Bursa’da kontrolden çıkarak vince çarpan tır devrildi. Kazada tır şoförü hayatını kaybetti.
Kaza dün gece saatlerinde Bursa Çevre Yolu’nda meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü Celil Candar, aynı istikamette seyreden İ.K. idaresindeki trafo yüklü vince çarparak yan yattı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan tır bariyerlere çarparak yan yatarken, kontrolden çıkan vinç ise refüje çarparak karşı yola geçip durabildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan Celil Candar hayatını kaybetti. Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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