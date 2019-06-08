HABER

Kontrolden Çıkan Tır Yol Tabelasına Çarptı: 1 Yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 09:26 | Son Güncelleme

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yol tabelasına çarptı.

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yol tabelasına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu İzmit Körfez Mahallesi Adalet Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Hüseyin Remzi Demir, idaresindeki 81 KD 378 plakalı TIR'ın kontrolünü kaybetti. Bunun üzerine TIR yol tabelasına çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'ın içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin Remzi Demir'i, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı. Hayati tehlikesi bulunmayan Demir, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Adalet Köprüsü bağlantısı yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapanırken, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde de 1 şerit trafiğe kapatıldı. Kaza yapan TIR'ın vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve yola dökülenler temizlenmesinin ardından trafik tekrar normale döndü.

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Adanalı kebapçı, oğlunun düğününde 60 metrelik kebap yaptıAdanalı kebapçı, oğlunun düğününde 60 metrelik kebap yaptı
Umutlar yarıda kaldı, Sedat hayata tutunmak için donör arıyorUmutlar yarıda kaldı, Sedat hayata tutunmak için donör arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Amine Gülşe ve Mesut Özil'in düğününden ilk görüntüler

Amine Gülşe ve Mesut Özil'in düğününden ilk görüntüler

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan son dakika açıklaması: Öldürüldüler

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Düzce'deki düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla, 2 kişiyi de bıçakla yaraladı

Düğünde dehşet saçtı! Hem tabanca hem bıçak

İstanbul'da üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü

Önce üst geçitten düştü, sonrası daha da korkunç! Feci olay

Lunaparkta tırtıl koptu: 4 yaralı

Lunaparkta felaket! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.