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Kontrolden çıkan traktör sürücüsüyle Büyük Menderes Nehri’ne düştü

06.04.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde arkasında taşıdığı römorkun kopması sonucu kontrolden çıkan traktör Büyük Menderes Nehri’ne düştü.

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde arkasında taşıdığı römorkun kopması sonucu kontrolden çıkan traktör Büyük Menderes Nehri’ne düştü. Olayda traktör sürücü ağır yaralanırken, nehrin içirişine düşen traktör ise iş makinesi ile çıkarıldı.

Kaza, Dinar ilçesi İtfaiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arkın Adlım (47) römorkundaki moloz ve hafriyat ile 03 F 1784 plakalı traktör ile ilerlediği sırada römorkun bir anda yerinde kopmasından dolayı kontrolden çıktı. Savrulan traktör sürücüsü ile birlikte Büyük Menderes Nehri’nin taşkın koruma duvarını aşarak nehre düştü. Olayın görenlerin haber vermesi ile bölgeye polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Adlım’ı ambulans ile Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Adlım’ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise nehre düşen traktörü iş makinesine bağlayarak çıkarırken, polis tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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